Lommel United pakt 10 op 12 (na 19 op 84 in reguliere competitie): "Revanche voor wat er tijdens reguliere competitie gebeurde"

10 op 12 pakte Lommel in play-off 3. Winst tegen Cercle Brugge vrijdag en 'mission impossible' is afgewerkt. "Dit had niemand verwacht", grijnst ook Bart Goossens. "We pakten 19 punten in de reguliere competitie, op 28 matchen. En nu pakken we meer dan de helft daarvan in vier wedstrijden. Het is ongelooflijk welke mentaliteit we aan de dag gelegd hebben."

Maar niet enkel de mentaliteit maakte het verschil. "Nee, we zijn met een bepaald systeem begonnen en hebben daaraan vastgehouden, terwijl we tijdens het seizoen toch een paar keer veranderd zijn. En als je met 0-5 op het veld van Cercle Brugge begint, kan je moeilijk een grotere vertrouwensboost krijgen."

Nee, we zijn niet vergeten wat er allemaal tijdens de reguliere competitie gebeurde. Dat maakte revanchegevoelens los

Vrijdag komt de Vereniging naar Lommel en het kan de definitieve redding voor de 'afgeschreven ploeg' betekenen. "Cercle zal ook wel schrik hebben na onze resultaten. Het is mooi voor deze groep, maar hebben nog niets in handen. We zijn er wel in blijven geloven, maar op een gegeven moment moet je ook realistisch zijn... Dit is echter aan de buitenwereld tonen dat we niet het kneusje zijn. Voor ons is dat wel belangrijk."

Daarmee is echter niet alles van tijdens het reguliere seizoen vergeten. Gelukkig maar voor hen... "Nee, zeker niet. Alles wat er gebeurde, is niet vergeten. Die rode kaart die we tegen Tubeke kregen, dat was een extra motivatie nu. En op de openingsspeeldag waren we dat buitenspeldoelpunt van Cercle nog niet vergeten... Het maakte revanchegevoelens los", aldus Goossens bij Voetbalkrant.com.