Verrassende ploeg staat op voor de titel, Genk gemist in play-off 1, Anderlecht en Club stellen teleur

TOP

We missen Genk in play-off 1

Terwijl het voetbalpeil in play-off 1 soms te amechtig is voor woorden, blijft Racing Genk maar indruk maken. 9 op 9 in play-off 2, dat is op papier misschien niet eens zo'n moeilijk te behalen doel, maar toch.

Een team dat met maar liefst zeven wisselspelers nog steeds fluks en goed voetbal kan brengen? Dat is een gemis in de top-6 van het land. Dan maar die Europa League winnen?

Gent rekent af met zwarte beest

Als we überhaupt nog een spannende titelstrijd gaan krijgen, dan zouden we misschien wel eens naar AA Gent moeten kijken. Net als Anderlecht openden zij play-off 1 met 7 op 9 en bijwijlen ook iets beter voetbal dan de recordkampioen.

Paars-wit moet nog naar Gent komen en moet dus nog wel wat opletten van de Buffalo's. Temeer zij - in tegenstelling tot Club Brugge - bij gelijke stand alsnog over Anderlecht wippen. Eindelijk wonnen ze van hun zwarte beest Charleroi.

Spektakel in play-off 2

Wie zegt dat play-off 2 niet plezant is? Die had afgelopen weekend maar moeten kijken. Acht goals op Schiervelde, zes goals in het treffen tussen Lokeren en Eupen ... Fantastisch.

Niet dat het voetbal oogstrelend was, maar in deze barre tijden zijn we op dat moment blij als er al eens iets gebeurd op zo'n voetbalveld. Zelfs in play-off 1 zagen we zelden kampioenenniveau.

FLOP

Anderlecht

Je zou het echt niet verwachten als je naar het voetbal kijkt, maar Anderlecht staat momenteel zes punten los in de stand op Gent en Club Brugge. Als een kampioen spelen ze allerminst, ook in Oostende kwamen ze opnieuw meermaals goed weg.

De fans lijken er zich stilaan mee te verzoenen, de smaak van een prijs smaakt zoeter dan de bitterheid van de manier waarop die zal gepakt worden.

Club Brugge

De grote uitdager stelde ook - opnieuw - fel teleur op bezoek bij Zulte Waregem. Essevee domineerde, blauw-zwart onderging. José Izquierdo was nog niet helemaal klaar voor de strijd, ook vele andere spelers schoten te kort.

"Misschien missen ze het DNA van de club", opperde Michel Preud'homme achteraf. Het was inderdaad afzien, maar zonder het truitje nat te maken. No sweat? No glory!

Arbitrage

Doelpunten met een geurtje voor Zulte Waregem, een onbestaande strafschop voor KV Oostende die toch werd gefloten, fouten her en der die niet werden gezien ...

De arbitrage maakt zich klaar voor een semi-profstatuut, maar tot op heden kunnen we toch nog spreken van een bende amateurs. Hopelijk hoeft niemand zich in de eindafrekening te veel beklagen.