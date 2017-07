Genk doet oproep om historische avond 'kleur' te geven

De laatste ploeg die een halve finale haalde was Antwerp, dat later zelfs de finale tegen Parma speelde, maar verloor. Genk wil dat kunststukje herhalen, maar heeft daarvoor zijn supporters nodig. "Donderdag spelen we een historische wedstrijd. Op het spel staat een plaats in de halve finale van de Europa League!", klinkt het in een communiqué.

"Winnen kan enkel met jullie steun! De Luminus Arena zal uitverkocht zijn en moet daveren van de eerste minuut tot de laatste. We kleuren ons legioen helemaal BLAUW. Trek een blauwe jas of trui aan, haal je Genk shirt uit de kast, vlaggen, sjaals, alles wat blauw is doe het aan of neem het mee!"