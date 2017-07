Hasi en Clement op verlanglijstje van eersteklasser, maar (minstens) Ã©Ã©n van beiden lijkt onhaalbaar

Volgens Het Nieuwsblad lijkt er geen twijfel meer mogelijk: deze week zal Kortrijk trainer Belhocine de laan uitsturen. De zestiende competitienederlaag – waarvan de achtste in eigen huis – lijkt de nederlaag te veel te worden voor de Franse Algerijn.

In het Guldensporenstadion hopen ze nog steeds op de komst van Besnik Hasi, maar de Kosovaar lijkt zijn ambities hoger te leggen, zo weet de krant. Hasi zou daardoor quasi onhaalbaar zijn voor Kortrijk.

Clement

Ook de naam van Philippe Clement blijft circuleren, maar het is niet duidelijk of een overstap naar Kortrijk past in carrièreplanning van de huidige assistent van Michel Preud’homme. Er bestaat nog steeds een scenario waarin Clement volgend jaar hoofdtrainer wordt bij Club Brugge.