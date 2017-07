Gent-aanvaller verbaasd over miljoenenaankoop Club Brugge die niet doorbreekt: "Als je de taal niet spreekt en een familieman bent..."

De 29-jarige Spanjaard kwam vorige zomer voor 3 miljoen euro naar Club, maar kon zich in West-Vlaanderen nog niet doorzetten. "Je moet die jongen tijd geven", aldus Perbet over zijn ex-ploegmaat in Fan!.

"Ik heb het zelf meegemaakt. Als je in een land terechtkomt waar je de taal niet spreekt, en je bent zo'n familieman, dan is die aanpassing moeilijk."

Aanvoerder naast zich

"Pina was bij Villarreal een goeie voetballer, maar hij had Bruno naast zich, de aanvoerder. Die maakte veel goed en wist altijd wat aan te vangen met de bal. Pina speelde meer in de duels, recupereerde de bal en gaf die dan aan Bruno."