Madrileense topavond: AtlÃ©tico schrijft geschiedenis, Ronaldo legt Bayern het zwijgen op na 120 minuten knokken

Real Madrid - Bayern München 4-2 (nv)

Real Madrid heeft zich weten te plaatsen voor de laatste vier, al hadden ze het lange tijd echt niet makkelijk tegen Bayern München. Na de 1-2 uit de heenwedstrijd kwamen ze zelfs even in vieze papieren.

Bayern kwam na een strafschop via Lewandowski op voorsprong, daarna was de 0-2 meer nabij dan de 1-1. Ronaldo scoorde echter toch tegen, via een eigen doelpunt van Ramos kregen we verlengingen. Omslagpunt was de rode kaart voor Vidal - nogal licht gegeven overigens.

Marcelo hield zijn team een paar keer in de running, in de verlengingen gaf hij Ronaldo ook nog een doelpunt op een schoteltje. CR7 had even daarvoor vanop de stip er al 2-2 van gemaakt, man van de toekomst Asensio maakte er zelfs nog 4-2 van. En zo gaat Real door naar de halve finales.

Leicester City - Atlético Madrid 1-1

Leicester City moest in eigen huis een 1-0 ophalen tegen Atlético Madrid, dat op vurige wijze zijn voorsprong wilde behouden. En dat ook zou gaan doen, want Saul zette na 25 minuten zijn team op rozen.

Een erg belangrijk uitdoelpunt, waardoor Leicester moest gaan komen. En dat deed het ook, maar verder dan de gelijkmaker via Vardy kwamen ze niet meer.

Opmerkelijk: Atlético Madrid heeft zich voor de derde keer in vier seizoenen tijd weten bij de laatste vier te scharen. Een erg knappe prestatie is dat, veel meer valt daar niet over te zeggen.