Wat een debuut zou dat zijn: Svilar in doel op Old Trafford?

Ruben Martinez zat deze week alvast niet op de bank bij Anderlecht in Oostende. De goalie die de Europese wedstrijden normaliter afwerkt voor paars-wit liep op krukken aan de kust rond en raakt mogelijk niet klaar voor de wedstrijd van donderdag.

Dinsdag stond hij opnieuw op het oefenveld, maar hij blijft onzeker voor donderdag. En laat net nu Frank Boeckx last hebben van de rug. Wie weet krijgen we zo dus het debuut van Mile Svilar ...

De jonge goalie is amper 17, maar toonde bij de beloften al meermaals dat hij dé wissel op de toekomt is bij paars-wit. Een debuut op Old Trafford zou natuurlijk wel een echte jongensdroom zijn. Al lijkt het bij dromen te gaan blijven, want navraag leert ons dat Ruben meer dan waarschijnlijk fit zal raken.