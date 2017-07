Zetterberg geeft Anderlecht alle kans: "Zonder hem stond United zelfs niet in de top tien"

Zetterberg was immers niet onder de indruk van de Engelsen. "Het tempo was laag en ze geraakten in de problemen elke keer Sporting druk ging zetten. Met zijn spelsysteem toonde Mourinho aan dat hij toch wat schrik had van Anderlecht. Gent heeft verrast op Tottenham en Tottenham is sterker dan Man U", legde Zetterberg uit aan LDH.

Zetterberg zag ook dat zijn landgenoot Ibrahimovic zich begon te enerveren. "Het was het mooiste compliment dat je kon geven aan Kara en Nuytinck. Ibra is heel sterk in de Premier League. Zonder hem zou Manchester zelfs niet in de top 10 staan, denk ik. Er was geen enkele speler van United die indruk op me maakte."