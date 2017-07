Paul Van Himst legt zich - voor even dan toch - neer bij de stijlbreuk: "Bon, ik kan ermee leven" en "Meer talent bij Anderlecht"

Van Himst is helemaal mee met de nieuwe wind die door Royal Sporting Club Anderlecht raast. Een wind die mee uit Duitsland kwam via een Zwitser. "Het is de keuze van de trainer om zo te spelen", haalt Van Himst de schouders op. "Ik kan er mee om omdat het een systeem is gebaseerd op resultaten halen."

"Ik las ook dat de UEFA de premies voor de Champions League nog omhoog gaat trekken. Dan wordt kampioen worden nog eens zo belangrijk. Bon, ik kan er dus mee leven... op dit moment", zei hij aan Voetbalkrant.com. "Het is een systeem dat moeilijk te omzeilen valt. En resultaatgericht heeft het zeker zijn vruchten afgeworpen. Om kampioen te worden heiligt het doel momenteel de middelen."

Er zit meer individuele klasse bij Anderlecht dan bij de anderen

Weiler krijgt dan ook de pluim op de hoed. "De mentaliteit zit goed en dat heeft de coach erin gekregen. Hij gaat uit van een strakke organisatie en iedereen doet daarin zijn werk. En ja, er zit toch wel wat meer kwaliteit in de ploeg dan bij de anderen, want er is er altijd eentje die op individuele klasse een goal kan maken: Tielemans, Hanni, Teodorczyk..."

De komende speeldag wordt echter cruciaal. "Het ziet er goed uit op dit moment. We zullen zien volgende week. Als ze winnen van Club Brugge zit het goed. Die spelen voor hun laatste kans. Maar als ze verliezen en Gent wint ook... Ja, dan ligt het weer helemaal open. Het wordt hard bikkelen, maar de situatie staat me op dit moment wel aan."