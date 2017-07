ARB Hamme denkt volop aan de toekomst

Veidec ARB Hamme werkt verder aan de uitbouw van de club. In deze optiek werden enkele mensen aangetrokken om de club verder te professionaliseren. Gino Steenssens komt erbij als kinesist, Frederik De Weert als commercieel manager.

Gino Steenssens heeft ervaring bij Lebbeke, Bornem en de jeugd van Anderlecht. De Weerdt van zijn kant was de laatste vijf jaar commercieel manager bij Waasland-Beveren. Hij kijkt uit naar de nieuwe samenwerking.

"Het mooie verhaal van Veidec ARB Hamme sprak me onmiddellijk aan. De professionele structuur, werking en vooral de tomeloze ambitie hebben me overtuigd om er nog iets mooier van te maken", klinkt het in een reactie van de club. Ook op transfergebied mag een en ander verwacht worden, al zal daarover voor het einde van de competitie niet gecommuniceerd worden.