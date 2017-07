Dieumerci Mbokani was Ã©cht bijna terug in de Jupiler Pro League: naast Club Brugge wilde ook deze topclub de ex-Gouden Schoen binnenhalen

Onlangs raakte nog bekend dat blauw-zwart in de zomer van 2016 een poging ondernam om Mbokani naar Jan Breydel te halen. Dat mislukte, want de killer trok uiteindelijk naar Hull City.

Nu blijkt dat niet alleen blauw-zwart een poging ondernam. Ook zijn ex-club Standard lag op de loer. "We hebben inderdaad geprobeerd Mbokani binnen te halen", aldus voorzitter Bruno Venanzi in Sport/Voetbalmagazine. "Waar we gaan geen 3 miljoen euro netto betalen voor een speler."

Voorbeeld Carcela

"Een grote naam aantrekken met een dik salaris om het publiek tevreden te stellen, dat interesseert me niet. Maar als Mehdi (Carcela, red.) zegt: Ik heb zin om terug te keren naar Standard en wil een financiële toegeving doen, dat is iets anders", besluit Venanzi.