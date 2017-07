Scouts uit Engeland in Regenboogstadion voor verrassende speler, die duidelijk antwoord heeft

Vorige week kwam namelijk in het nieuws dat Engelse tweedeklassers wel wat zien in Henrik Dalsgaard, de aanvallend ingestelde rechtsachter van Zulte Waregem. "Eerlijk? Ik heb er nog niets van gehoord", klonk het bij de verdediger in een reactie voor de partij tegen Club Brugge.

Maar ook tegen blauw-zwart scoorde Dalsgaard opnieuw - zijn derde match op een rij, ongezien voor een rechtsachter. En wat met de Engelse interesse? Een team uit de Championship kwam Dalsgaard intensief scouten tegen Club Brugge en zal dus goede punten kunnen genoteerd hebben in zijn notitieboekje. “We zien het wel na het seizoen, nu focus ik me op het voetbal.”

"Ik ben er ook echt niet mee bezig. Ik wil me nu in de eerste plaats gewoon focussen op mijn werk bij Zulte Waregem. Daarna zien we al dan niet wel. Energie steken in zo'n zaken is nefast, want dan ga je misschien net minder gaan spelen. Ik wil het goede gevoel van de voorbije weken vasthouden. Nog meer scoren? We zien wel", aldus een lachende Dalsgaard.