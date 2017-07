Preud'homme is erbij in Anderlecht, maar... in 13 (!) competitiematchen wist zijn ploeg er nÃ³Ã³it te winnen

Een meevaller voor blauw-zwart zou je denken, maar Preud'homme kende in zijn trainersloopbaan nog maar weinig succes in het Constant Vanden Stockstadion. In dertien competitieduels als coach kon hij zijn team geen enkele keer naar de overwinning sturen, zocht Het Laatste Nieuws op.

Acht keer sleepte zijn ploeg een gelijkspel uit de brand, de andere matchen gingen verloren. In 2007 wist MPH met Standard wél te triomferen in het Astridpark. Hij won er toen met Standard in de halve finales van de Belgische beker.