Geen Maes aan de Maas? Ex-coach van Racing Genk solliciteert openlijk bij Standard, maar...

"Het zou een uitdaging zijn om Standard weer op het juiste spoor te krijgen", liet Maes vallen bij Proximus 11+. "Ik zou in ieder geval niet neen zeggen." Een openlijke sollicitatie zeg maar om bij de Rouches de ontslagen Aleksandar Jankovic op te volgen.

Maar of Maes volgend seizoen ook aan de boorden van de Maas te zien zal zijn, is zeer de vraag. Volgens Het Laatste Nieuws is de voormalige trainer van Genk, Sporting Lokeren en KV Mechelen géén prioriteit voor Standard.