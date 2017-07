Gershon staat er opnieuw in play-off 1, maar kreeg onaangename verrassing in Charleroi: "Dit heb ik nog nooit meegemaakt"

“Het gaat steeds beter, ik voel dat er nog steeds in mij geloofd wordt. Ik ben ook een team player, ik sta altijd klaar. Met zijn maats in de verdediging hield hij overigens opnieuw de nul. “Ja, dat is de natte droom van een verdediger, hé”, lachte Gershon achteraf.

Ook de zege op Charleroi deed deugd. “Eindelijk, ik speel al al die jaren in België en kon hier nog nooit winnen, nog nooit. Het was nodig dat we het zwarte beest eindelijk konden verslaan. Iedereen heeft hiervoor gevochten en dat voelt echt goed.”

Munt uit de tribune

Dat vechten kon je bijna letterlijk nemen, Gershon stond ons immers te woord met een wonde aan de neus. “Er werd iets uit het publiek naar me gegooid, ik denk dat het een muntstuk was. Ik gaf het aan de assistent-scheidsrechter en hij ging het in zijn verslag zetten.”