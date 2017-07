Op dit uur mag het wat meer zijn: uitgeschakeld, maar toch lekker gescoord in Champions League ... en thuis! (Wow, wat een beauty!)

door Redactie



Scarlett Gartmann is de Duitse vriendin van Marco Reus, doelpuntenmaker in Champions League

Marco Reus ligt er met Borussia Dortmund uit in de Champions League. Hij kon zelf wel scoren in Monaco, maar de halve finales zal hij vanop de bank moeten bekijken. Of dat erg is? Kijk gerust even mee wie er naast hem op de bank zal zitten ... "Gene kattenpis" zou Jan Becaus zeggen.