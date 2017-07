Union op weg naar groepswinst? "We moeten ze nog terugpakken en spelen niet voor tweede plek"

Union mag sowieso toch Europa niet in. Met 7 op 9 is Union alvast sterk aan play-off 2 begonnen, maar als ze de groep winnen is het de nummer 2 die verder mag in het toernooi op zoek naar Europees voetbal.

STVV en KV Mechelen lijken daartoe voorlopig de meest aangewezen ploegen. Maar bij Malinwa gaan ze niet zomaar voor de tweede plaats na Union, integendeel.

"We hebben na de 3-0 in het Koning Boudewijnstadion nog wel iets recht te zetten tegen hen. We moeten ze nog terugpakken, want die match waren we echt niet goed", aldus Uros Vitas.

"Ze moeten nog op bezoek komen bij ons. We willen de komende weken sowieso zoveel mogelijk punten pakken en gaan voor groepwinst. De tweede plaats na Union interesseert ons niet, we willen de groepwinst."