Licentiedossier Antwerp? "Nog meer onduidelijkheden en vragen!"

Antwerp heeft zijn licentie niet gekregen, omdat er een paar documenten ontbraken over de herkomst van het geld dat in de club werd gepompt via Gheysens & co.

De club ging bij het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) in beroep tegen die straf, net als Moeskroen overigens deed. Een beslissing werd nog niet genomen én moet ook nog niet meteen verwacht worden. Op 3 mei komt de zaak voor bij het BAS.

Ondertussen zijn nog meer onduidelijkheden opgedoken. Paul Gheysens liet onlangs nog verstaan dat Peridot schatrijk is en het dus geen probleem zou worden om de licentie te halen en dat Ghelamco niets met de zaak te maken had.

"Nu duikt Ghelamco Invest NV toch nog op in het rapport van de Licentiecommissie", geeft Sport/Voetbalmagazine aan. "En een leningsovereenkomst tussen Goala en Gheysens van 16 maart 2017. Vijf dagen na de promotie van Antwerp naar 1A. Hoe liepen die geldstromen daarvoor dan precies?"