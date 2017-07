Vurig Vigo waarschuwt Genk: "Koud? Kijk maar naar wat we deden in Oekraïne & Rusland"

"Ik verwacht morgen een aanvallend Genk dat zeer snel de match in handen zal willen nemen en zal proberen te scoren. Ze zijn een zelfde type ploeg als wij. Net als wij zullen ze morgen proberen om de match te winnen. We moeten heel goed verdedigen, want Genk heeft een zeer goede aanvallende ploeg", klinkt het bij de coach.

"Ik ben blij dat we sommige van onze spelers hebben kunnen laten rusten tegen Granada. Ze hadden het nodig en nu staan we hier met de sterkst mogelijke ploeg aan de aftrap. Want dit is een historische match voor Celta. Zowel ik als mijn spelers beseffen dat echt wel", is Berizzo duidelijk.

De koude? Die zal geen rol spelen. "Het is heel warm in Vigo en in België heel wat kouder, maar we hebben al mooie resultaten gehaald in Oekraïne en Rusland dit seizoen. Dat mag dus geen enkel excuus zijn. De passie en de emotie zullen genoeg oplaaien om het warm te houden."