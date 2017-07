Wat een wending: Preud'homme moet dan toch nog vrezen voor zijn plekje op de bank tegen Anderlecht

Michel Preud'homme, Felice Mazzu én Fred Vanderbiest moesten zich dinsdag gaan verantwoorden voor hun gedrag tijdens de voorgaande speeldagen en kwamen weg zonder straf.

Zo ook de coach van Club Brugge dus, die zich moest verdedigen voor het weggooien van een notitieboekje. En dus leek hij er komende zondag in Anderlecht dus gewoon bij te zijn op de bank van blauw-zwart in het Astridpark.

Het Bondsparket in beroep tegen vrijspraak voor Preud'homme (@ClubBrugge). #andclu komt zo opnieuw in gedrang, vrijdag uitspraak #belga — Tim De Neve (@Tim_de_neve) 20 april 2017

Of toch niet? Volgens Belga is het Bondsparket in beroep gegaan tegen de straf voor Preud'homme. Vrijdag volgt de definitieve beslissing en dan weten we of MPH op de bank mag zitten tegen Anderlecht.