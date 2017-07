Anderlecht-man Guillaume Gillet naar Standard? Middenvelder reageert nu zelf op de speculaties met hÃ©Ã©l duidelijk standpunt

Anderlecht-man Guillaume Gillet naar Standard? Middenvelder reageert nu zelf op de speculaties met héél duidelijk standpunt

door Redactie



Guillaume Gillet beseft hoe gevoelig een transfer naar Standard zou liggen

Foto: © photonews

'Standard aast op Guillaume Gillet'. Het was een opvallend bericht woensdag in de Vlaamse en Waalse media. Intussen heeft de speler in kwestie gereageerd op de vermeende interesse.