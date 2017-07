Leko vergelijkt en voorspelt: "Ook Bacca en Vazquez hadden het moeilijk bij Club Brugge, maar volgend seizoen kan hij een van dÃ© revelaties worden"

Zijn afwezigheid tijdens de interlandbreaks komt onze automatismen niet ten goede - Ivan Leko Deel deze quote:

Minpunt is wel dat Djené regelmatig vertrekt voor de nationale ploeg, zoals dit voorjaar nog toen hij aan de Afrika Cup deelnam. "Dat is een enorm nadeel voor ons. Want dat komt onze automatismen niet ten goede."

"Maar Djené kent de Jupiler Pro League ondertussen. Volgend seizoen kan hij uitgroeien tot een van dé revelaties", voorspelt Leko.