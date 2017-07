Voormalig topschutter van Chelsea: "Lukaku is dÃ© ideale speler om Costa te vervangen"

Hasselbaink is een voormalige aanvaller van Chelsea (met 88 doelpunten in 177 wedstrijden voor The Blues) en werd nadien trainer van onder andere Antwerp. Hij vindt Lukaku momenteel de beste kandidaat om de voorlinie van Chelsea te leiden. "Hij heeft sinds zijn passage bij Chelsea de tijd gehad om te rijpen. Zijn uitleenbeurt aan West Brom, nu zijn succes bij Everton,... Dat is uitzonderlijk," gelooft de voormalige Nederlandse international.

"Als je Lukaku met Costa vergelijkt, lijken ze nogal op elkaar," gaat Hasselbaink verder. "In de speelstijl die Chelsea tegenwoordig hanteert, moet hij zeker geschikt zijn om Costa te vervangen. Ik denk ze ongeveer op hetzelfde niveau zitten."