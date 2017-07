Het kan geld opleveren - Malinwa geeft de Belgische jeugd volop kansen: "Kan hand in hand gaan met winnen play-off 2"

“Wij hebben altijd al de ambitie gehad om onze jeugdspelers te laten doorstromen naar het eerste elftal. Het is dan ook een goede zaak dat de Pro League onze clubs op deze manier wil stimuleren”, zei Timmermans eerder al aan Voetbalkrant.com. Volgens hem zou het kunnen helpen aan de verdere doorstroming van jeugdige talenten.

Bij KV Mechelen krijgt de jeugd alvast kansen. Tijdens de reguliere competitie was het vooral Jordi Vanlerberghe die zich helemaal doorzette, tijdens play-off 2 geeft Yannick Ferrera eens te meer de kans aan de jeugd. Van Cleemput en Peffer kregen al meerdere kansen dit seizoen bijvoorbeeld.

Op de Freethiel was het dan weer aan Jaadi om met een doelpunt zijn waarde te tonen voor Malinwa. Hij scoorde al twee keer in zeven invalbeurten van samen nauwelijks 115 speelminuten. "Hij scoort opnieuw, ik ben blij voor hem", aldus Ferrera daarover. "We geven hen graag kansen, dat moet hand in hand kunnen gaan met proberen winnen in play-off 2."

Met 6 op 9 lukt het voorlopig goed, want ook Leal en Cobbaut deden het goed op de Freethiel in Beveren. "Leal was opnieuw niet slecht en liet veel grinta zien. Cobbaut vond ik dan weer zeer sterk. We geven ze kansen, maar ze moeten nu natuurlijk wel blijven doorgroeien. Dan kunnen ze hun kansen blijven grijpen."