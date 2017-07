Vanden Stock weet wat hij wil van Anderlecht: "Dat is het enige wat ik Weiler gezegd heb"

Als ik dan toch moet kiezen: dit jaar moeten we absoluut kampioen wordenDeel deze quote:

"We zullen aan zijn opstelling vlug zien wat de trainer daarover denkt. Of ik daar iets in te zeggen heb? Absoluut niet. Het enige wat ik Weiler gezegd heb, is dat we kampioen moeten worden." Maar dat wil ook niet zeggen dat de Europa League totaal onbelangrijk is. "Wanneer ik vanavond tevreden zal zijn? Als we een goed resultaat behalen en bewezen hebben dat Anderlecht nog altijd bestaat in Europa."

Maar de manier waarop...

Op geen enkel moment werd er getwijfeld aan coach Weiler. "We hebben hem moeten steunen toen de resultaten minder waren. Maar Weiler is een ongelofelijke man die weet wat hij doet, met principes en voetbalkennis."

Het grootste pijnpunt is niet de resultaten, maar vaak de manier waarop. "Dat het beter kan? Alle abonnementen voor de play-offs zijn verkocht. Ook tegen United was het stadion uitverkocht. De mensen willen eerst winnen. En dat is de mentaliteit van Anderlecht," besloot Vanden Stock.