Esiti is de snelle kaarten beu: "Is het omdat ik tÃ© sterk ben, refs?"

Tegen Oostende was het een heel bizarre gele kaart. "Hij zei me dat ik de counter afbrak. Ik viel, maar hij zei dat hij me wel de kaart moest geven omdat hij er een professionele overtreding in zag", aldus Esiti. "Uiteindelijk tackelde ik hem met mijn hoofd."

Ik ben ook maar een mens, ik moet toch ook beschermd worden? -Anderson Esiti Deel deze quote: Met de kaart tegen Charleroi had hij meer moeite. "Misschien ben ik té sterk? Tegen Charleroi kreeg ik een slag van Fall. Moet ik dan altijd blijven staan, gewoon omdat ik een sterke beer ben. Soms moet ik ook beschermd worden." "Ik ben ook maar een mens, hé. Ze raken me soms echt gemeen en krijgen niets, ik ga altijd voor de bal, maar tegen mij zijn ze streng. Zeker als je ziet hoe vaak het bij mijn eerste fout al prijs is." Eerlijk, we kunnen er inkomen.