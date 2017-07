Titel geen taboe bij Gent: "Mijn spelers mogen dromen, als het realistisch is"

Over de kansen op de titel hoor je de spelers maar sporadisch, net zoals in het kampioenenjaar, waarin tot in den treure herhaald werd dat de derde plaats hét doel was. Toen leek het een ingestudeerd nummertje, nu ligt dat anders, zegt Vanhaezebrouck.

"Je mag hun droom niet afpakken", aldus de oefenmeester van Gent. "Moesten mijn gasten onrealistische dromen hebben, dan zou ik hen dat wel zeggen. Ik wijs ze op zin voor realisme. Je kunt en mag dromen en in dit geval is dat niet abnormaal."

Hij waarschuwt vooral voor teveel optimisme. "Vijf en zes punten moesten we goedmaken. Het is niet omdat we dat nu al op twee ploegen gedaan hebben, dat dat zal blijven duren. Om die lijn door te trekken, dat heeft nog maar één ploeg gedaan. Dat was Standard. Die begonnen met een b-ploeg op Anderlecht en wonnen die match toevallig. daarna bleven ze winnen en haalden 26 op 30."