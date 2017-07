Hazard verdedigt zich nog maar eens... "Dat is niet waar"

Mourinho en de Engelse pers dachten dat er spelers waren die niet meer voor The Special One door het vuur wilden gaan. Eden Hazard zat daar niet bij, zegt hij zelf. "Ik had schitterende statistieken onder Mourinho", zegt hij in de Daily Mirror. "Ik was net Speler van het Jaar geworden en men verwachtte meer van mij."

"Ik speelde niet zo goed", gaf Hazard toe. "Ik ben echter altijd close geweest met Mourinho. Ik had dezelfde relatie met hem als met Antonio Conte. De mensen zeiden dat ik niet luisterde naar José, maar dat is niet waar. Ik heb altijd respect voor hem gehad."