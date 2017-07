Voormalig Genk-talent leek te floppen, maar staat nu in belangstelling van Italiaanse toppers

De jonge Ünal is nog steeds eigendom van de Engelse topclub Manchester City, maar kwam op huurbasis uit voor Twente dit seizoen. Hij zit er ondertussen al aan 17 doelpunten en doet het bijzonder goed.

Eerder waren er al geruchten om de jonge Turk te stellen in de Engelse tweede klasse, maar mogelijk kloppen nu grotere teams aan voor een definitieve transfer.

In Nederland gaat het gerucht via Bsiderats dat hij bijvoorbeeld in de belangstelling staat bij Lazio, dat er graag een doelpuntenmachine zou bijwijllen.