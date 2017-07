Genk-spelers verbijten de ontgoocheling: "Heel pijnlijk" & "We mogen trots zijn"

Eigenlijk is die reden eenvoudig. "Het is heel jammer gezien ons parcours. Het hangt van één doelpuntje af en dat doet natuurlijk pijn. Langs de andere kant mogen we best fier zijn", klinkt het bij Leandro Trossard.

"We kwamen met een goed resultaat terug uit Spanje. We wisten dat we top moesten zijn om ons te kwalificeren, maar als je er zo dichtbij bent, is dat pijnlijk. We mogen wel met trots terugblikken op onze Europese campagne", vertelt ook Siebe Schrijvers.

"We hebben weerbaarheid getoond na de 0-1. We knokten ons terug in de match en we hebben er alles aan gedaan, alles geprobeerd. Maar echte kansen konden we niet meer creëren."

"Ik ben heel teleurgesteld", vertelt ook Samatta aan onze redactie. "We hebben de kwartfinale dan wel bereikt, maar ik heb het gevoel dat er meer mogelijk was. We hebben alles gegeven, we kunnen niemand iets verwijten."