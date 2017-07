RSCA keert met een probleem terug uit Manchester: "Dat is na zo'n wedstrijd onvoldoende"

"Er heerst ontgoocheling over het resultaat. Want we speelden 120 minuten en we zijn uiteindelijk met 2-1 verslagen. Maar ik denk dat we heel fier mogen zijn over onze prestatie tegen Manchester. We hebben het Belgische voetbal waardig vertegenwoordigd op het Europese toneel", vertelt Van Holsbeeck aan RSCA TV.

Zondag kan Paars-Wit een grotere afstand nemen van Club Brugge. "Je hebt één dag om te recupereren, dat is na zo’n wedstrijd onvoldoende, dat weten we. Er is wel een mentale boost. Dat zag ik in de kleedkamer, we gaan er zondag wel staan," blikte de manager vooruit.