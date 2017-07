Izquierdo is duidelijk over zijn toekomst: "De tijd om te gaan is gekomen"

door Redactie



José Izquierdo wil weg volgend seizoen

Foto: © Photonews

José Izquierdo is ook aan zijn afscheidstoernee bezig. De Gouden Schoen van Club Brugge heeft duidelijkheid geschept over zijn toekomst en die ligt volgend seizoen niet meer in België...