Zit Preud'homme zondag op de bank tegen Anderlecht of niet? "Ik heb gezegd wat ik moest zeggen"

Het Bondsparket tekende deze week beroep aan tegen de vrijspraak van Preud'homme. Zo volgde vrijdag een nieuwe hoorzitting waar de oefenmeester van blauw-zwart niet op aanwezig kon zijn. De Belgische landskampioen probeerde de zaak nog uit te stellen, maar daar ging de Geschillencommissie Hoger Beroep niet op in.

Te dicht bij de topper

"Ik heb eerder deze week mijn ding gedaan om me te verdedigen. En gezegd wat ik moest zeggen", kwam Preud'homme op zijn persbabbel nog eens terug op het thema. "Vandaag was het onmogelijk om zelf te gaan. We zitten intussen te dicht bij de topper van zondag. Ik moet me focussen op mijn ploeg."

"Of dit een invloed zal hebben op de match? Ja, dat is ook de reden waarom ik op de bank wil zitten. We zien wel wat er uitgesproken wordt", wilde MPH er niet veel meer over kwijt.