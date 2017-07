Wissels van René Weiler werden zwaar bekritiseerd, de Anderlecht-coach reageert gepikeerd

Het is fout om daar iets achter te zoeken - René Weiler Deel deze quote:

Weiler reageerde na afloop gepikeerd toen de vervangingen op de persbabbel werden aangesneden. "Die opmerking verbaast me. Ik had niet de indruk dat dit de match beïnvloed heeft. Het is dan ook fout om daar iets achter te zoeken", aldus de paars-witte hoofdcoach.

"Hanni was zowel voor als tijdens de wedstrijd licht geblesseerd. Daar moest ik rekening mee houden in functie van wat nog komt. De veertien spelers die hun opwachting maakten, deden het trouwens goed", vond Weiler.