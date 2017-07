Een complete verandering die voor discussie zal zorgen bij de kijkers? Opvallende speler biedt op de rechten van de Jupiler Pro League

Opvallend is dat Eurosport zich in de strijd heeft gemengd, meldt Sport/Voetbalmagazine. De sportzender haalde eerder ook al de uitzendrechten van de Italiaanse wielerkoersen binnen, wat op veel protest stuitte.

Eurosport is ver verwant met Telenet en aan een heuse opmars bezig in het medialandschap. In januari zond het nog de Afrika Cup uit. Verder zal het ook van 2018 tot 2024 de Olympische Spelen op het net brengen.