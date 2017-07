Dury verwittigt Anderlecht, Club Brugge Ã©n AA Gent: "We doen nog mee voor die topplaatsen"

Zij die dachten dat we er niet vol voor gingen gaan... - Francky Dury Deel deze quote:

"Het verschil met die topploegen is niet zo groot. Zij die dachten dat we er niet vol voor gingen gaan... (omwille van de bekerwinst, red.) Dat is dus wél het geval. We wachten nu op die eerste overwinning, dat kan een referentiezege worden."

“Mijn spelers zouden een zege ook wel eens verdienen, want we hadden misschien wel recht op meer dan die 2 op 9. Er komen nu twee matchen in vijf dagen en we doen nog mee voor de topplaatsen. Het kan snel draaien, hé", beseft Dury. "Maar Charleroi is wel een moeilijk te bekampen ploeg."