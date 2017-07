Lierse-winger Tahiri over zijn band met boezemvrienden Januzaj en Denayer, Ã©n zijn vertrek bij Anderlecht: "Daar had mijn pa het moeilijk mee"

Tahiri begon zijn jeugdopleiding namelijk bij RSC Anderlecht. "Ik voetbalde er van mijn vijfde tot mijn dertiende", vertelt Tahiri bij Voetbalkrant.com. "Maar toen ik op een toernooi werd uitgeroepen tot beste speler, kwam Jean-Marc Guillou (van de befaamde Académie, red.) aankloppen."

Tahiri had wel oren naar het nieuwe project, maar... "Mijn vader zag de verhuis niet zitten. Ik begrijp hem nu wel, want ik had het goed bij Anderlecht. Een van de grootste clubs in België."