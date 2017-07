Voorzitter Napoli houdt geen blad voor de mond als het over Mertens gaat: "Ze kunnen proberen, maar het zal niet lukken"

Mertens is ook niet honderd procent duidelijk geweest Deel deze quote:

“Ze kunnen het proberen, maar het zal ze niet lukken, ik weet hoe ik contracten op moet stellen. Ik ben nergens vaag over. Mertens zit met een familiesituatie, zoals jullie allemaal weten, maar hij is ook niet honderd procent duidelijk geweest. We wachten om te zien wat er gaat gebeuren”, gaat De Laurentiis verder.

“Grappig genoeg, komt alle interesse in hem door alle goals die hij dankzij Maurizio Sarri maakt. Met een andere coach of andere ploeggenoten, zou hij waarschijnlijk niet zoveel scoren. Ik wil niet dat er iemand vertrekt en ik zal proberen iedereen hier te houden, maar als ze weg willen, of een gek genoeg biedt om het contract af te kopen, komen we er ook wel weer overheen."