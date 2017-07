Verhaeghe en Vanden stock willen minder matchen, maar... "Dan kan je net zo goed de vierkantswortel nemen"

Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe wil de Belgische clubs alle kans geven om Europees te schitteren. "Ik ben overtuigd dat een Belgische club de finale van de Europa League kan halen. Maar dan moet zij in de best mogelijke omstandigheden daar naartoe gebracht worden - da’s nu niet het geval", zegt hij in HLN.

"Als wij in België niet aan zelfdestructie willen doen, moéten we naar een competitieformule met minder matchen. En al zeker in een systeem met play-offs moet je de punten niet gaan delen - dan kun je net zo goed de vierkantswortel nemen. De positieve evolutie van ons voetbal was er volgens mij ook gekomen in een ‘normale’ competitie, met een ‘normale’ format..."

14 clubs

Roger Vanden Stock heeft dan weer een idee om minder matchen te bereiken... "Ik herhaal mijn persoonlijke standpunt, ook al mag ik dat misschien niet luidop verkondigen vanuit mijn rol als voorzitter van de Pro League: een competitie met veertien clubs lijkt mij ideaal. Maar, Bart, ik ben minder optimistisch dat een Belgische club in de finale van de Europa League kan staan, hoor."