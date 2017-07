Jurgen Sierens, maar dan in het kwadraat: toekomstig doelman in de Premier League maakt twee gelijkaardige owngoals

De goalie van Brighton maakte niet één maar twee (!) owngoals tegen Norwich. Een onwaarschijnlijke avond voor het sluitstuk van The Seagulls. De twee eigen doelpunten waren ook de enige treffers van de avond.

Een doelwachter die in z'n eigen kooi scoort zorgt altijd voor de nodige hilariteit. Ook voormalig Roeselare-doelman Jurgen Sierens kon er in 2009 op bezoek bij Anderlecht over meespreken.