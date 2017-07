Wissels van Anderlecht tegen Man Utd onder vuur, maar wel logisch: "De cijfers waren gevoelig aan het zakken"

Via een gps-systeem zag hij dat de fysieke prestaties van de gewisselde spelers snel achteruit gingen. Het ging hier over Sofiane Hanni, Alexandru Chipciu en later nog Lukasz Teodorczyk. Anderlecht zou in de verlengingen nog een doelpunt tegenkrijgen en daardoor uit de Europa League liggen.

"Ik heb via de sociale media vernomen dat er veel te doen was om de wissels van de coach. Eerlijk: dat begrijp ik niet," vertelde De Coene in Het Laatste Nieuws. "Ik snap wel dat supporters emotioneel reageren, maar wij moeten de zaken op een rationele manier bekijken. De club heeft veel geld geïnvesteerd in een innovatief systeem waarmee we de fysieke prestaties van de spelers tijdens de match kunnen volgen."

"De cijfers van pakweg Sofiane waren gevoelig aan het zakken. Dát was de reden voor zijn wissel. Wij gaven het signaal en de coach hakte de knoop door. Als Weiler Hanni had laten staan, zou zijn rendement sowieso gedaald zijn, zouden we deze zondag een probleem gehad hebben en steeg de kans op een blessure gevoelig. Hetzelfde geldt voor Teo: die is al enkele weken minder fris," verklaarde hij verder nog.