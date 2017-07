Tubeke - OHL? Belangrijke match op leven en dood, mis er niets van!

Wie degradeert naar de amateurklasse? Vandaag is het aan Tubeke en OH Leuven opnieuw om punten te vergaren. Werkelijk iedereen kan nog degraderen in deze play-off 3, hyperspannend!

Volg het via UNIBET TV op de Voet! Een overwinning van OH Leuven maakt er al meteen 220 euro van via onze gratis bonus van 200% tot 80 euro. Unibet-klanten kijken GRATIS naar matchen van de Proximus League en play-off 3, indien ze minstens 0.10 euro op hun account zetten.

Al die matchen kan u dan via Unibet LIVE en GRATIS bekijken. Heb je geen account, geen probleem. Maak hier je account aan en dan kan je straks direct kijken!