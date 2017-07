Na Celta De Vigo wacht nu... Moeskroen: "Wij zullen er staan!"

De teleurstelling was immens, Genk heeft er werkelijk alles aan gedaan en strandde tegen Celta De Vigo op één doelpunt van een halve finale in de Europa League. Dan de knop omdraaien om enkele dagen later aan de bak te gaan tegen Moeskroen... niet eenvoudig.

Toch is die play-off 2 belangrijk want het enige wat Genk nog rest en dus ook de enige (lange) weg naar opnieuw Europees voetbal. "Ik ga ervan uit dat dit motiveert om Europees te halen dit seizoen", zegt Albert Stuivenberg. "Het is belangrijk voor ons als spelersgroep om deze matchen te spelen. We zullen er tegen moeskroen moeten staan om Europees voetbal weer mogelijk te maken."

Wij willen echt opnieuw Europa in

"Play-off 2 blijft een prioriteit voor ons", vult Trossard zijn coach aan. "We zijn volwassen genoeg om de knop om te draaien en ons geconcentreerd voor te bereiden op de wedstrijd tegen Moeskroen."

"Play-off 2 is heel belangrijk want wij willen echt opnieuw Europa in en PO 2 is de enige weg, aldus Timothy Castagne. "We zullen er zondag opnieuw staan tegen Moeskroen", verzekert ook Samatta.