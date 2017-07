Tijd voor de ommekeer op Sclessin: "Zo'n grote club krabbelt altijd opnieuw recht"

Ook voor Boskamp was het niet om aan te zien. "Over diep zitten gesproken! Niemand was nog verrast over het ontslag van Jankovic. Olivier Renard heeft de trainer toch gehaald. Je gaat je dan afvragen of zijn macht nu beperkter wordt. Zijn aankopen zijn namelijk ook niet adequaat gebleken," legt hij uit in Het Belang van Limburg.

Maar nu er een nieuwe wind door het stadion gaat en Standard een verse start kan nemen, twijfelt de Nederlander niet aan een ommekeer. "Ondanks alles zal Standard er volgend seizoen weer staan. Zo'n grote club krabbelt altijd opnieuw recht," vertelde hij.