Condom kan het niet geloven: "Mijn dochter van vier heeft meer voetbalverstand dan mijn ploeg"

"De ontgoocheling is heel groot", aldus Condom na afloop in Kortrijk. "We leren het écht nooit." Vorige week gaf Eupen in het slot nog een zege tegen Lokeren weg, zaterdagavond was het opnieuw van dat. Een coach zou voor minder moedeloos worden.

"Voor de supporters is het goed, dat er zoveel goals vallen, maar voor een coach is het la merde. We tonen video na video, maar ze leren het maar niet. Als je op dat moment voorstaat, moet je de bal bijhouden en naar de hoek gaan. Mijn dochter van vier weet het zelfs, dat je met tien man in de laatste minuten die bal moet bijhouden. Maar mijn team blijkbaar niet."