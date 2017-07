Preud'homme heeft enorme luxe voor match tegen Anderlecht

Preud'homme neemt 21 spelers mee naar Brussel, waaronder ook jongeling Ahmed Touba. Voor de rest is dus iedereen fit geraakt voor 'de match van de laatste kans'. Ook Jelle Vossen, vorige week al in de selectie voor Zulte Waregem, is er bij. Over personeelstekort moet MPH zich dus geen zorgen maken.

Doelmannen: Ludovic Butelle, Ethan Horvath

Verdedigers: Ricardo van Rhijn, Dion Cools, Helibelton Palacios, Bjorn Engels, Stefano Denswil, Ahmed Touba, Laurens De Bock

Middenvelders: Timmy Simons, Claudemir, Tomás Pina, Ruud Vormer, Hans Vanaken, Lex Immers

Aanvallers: Lior Refaelov, Dorin Rotariu, Wesley Moraes, Jelle Vossen, José Izquierdo, Anthony Limbombe