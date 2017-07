"Of het een voordeel is dat Anderlecht verlengingen heeft moeten spelen? Ja. Daar ga ik niet flauw over doen"

“Of het een voordeel is dat Anderlecht verlengingen heeft moeten spelen? Ik ga daar niet flauw over te doen: ja. Het is normaal dat 120 minuten Europees voetbal weegt”, vertelde Preud’homme vrijdag op zijn wekelijkse persbabbel.

Al ziet de coach van Club Brugge ook een voordeel voor de rivaal uit Brussel. “Langs de andere kant heeft Anderlecht een knap Europees parcours afgelegd. Die positieve adrenaline van een goed Europees parcours en een match tegen Manchester United neem je als speler mee naar de volgende wedstrijd(en).”

Spelers in conditie

“Ik herinner me dat, toen wij twee jaar geleden in de kwartfinales van de Europa League werden uitgeschakeld door Dnjpro, we meteen erna 2-2 gelijkspeelden in en tegen Gent. Dat wil zeggen dat we niet leeg waren. We hadden dan wel geen verlengingen gespeeld, maar toch: spelers zijn in conditie, hé.”