OH Leuven in bijzonder vieze papieren, volgende week rechtstreeks degradatieduel

Het werd een nerveuze match met héél veel gele kaarten. Het belang was dan ook groot in Tubeke. Wie won, was zeker van een verlengd verblijf in 1B. Door het verlies van Lommel United vrijdag hing er veel af van de wedstrijd, maar het was Zenke die de thuisploeg - na defensief geblunder - op voorsprong bracht.

OHL deed er alles aan, maar geraakte niet door de verdedigende gordel. Zelfs niet toen Kostovski werd ingebracht en er meer met lange ballen werd gespeeld. Volgende week staat aan Den Dreef het duel tussen OHL en Lommel op het programma. Leuven heeft genoeg aan een gelijkspel, Lommel moet winnen.