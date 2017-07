Bart Verhaeghe en Roger Vanden Stock zijn scherp over Radja Nainggolan: "Ik vind zijn look verschrikkelijk. Ik heb veel moeite met zo'n..."

Ook Bart Verhaeghe en Roger Vandenstock, voorzitters van titelpretendenten Club Brugge en Anderlecht, hebben een duidelijke visie over het gedrag van Nainggolan.

"Ik heb het daar moeilijk mee - ik ben daarin eerlijk", zegt Verhaeghe, die ook de sterke man is achter de Rode Duivels, in Het Laatste Nieuws. "Met de voetbalbond, net als bij Club Brugge, staan wij voor een cultuur van professionalisme op en naast het veld. In het moderne voetbal hoort een speler zich goed te verzorgen."

Als ik iemand zou hebben die even goed is...

"Je kunt het enkel nog maken aan de top als je een gezonde atleet bent. Onze technisch directeur Chris Van Puyvelde geeft die boodschap ook door naar alle jeugdcategorieën. Ik ben zeker dat Martínez dat zal vertalen naar zijn groep toe."

"Ge moet Nainggolan af en toe eens afkoelen, hé", pikt Vanden Stock in. "Ik vind zijn look verschrikkelijk. Ik heb veel moeite met zo'n... Mocht Nainggolan geen speler zijn met grote kwaliteiten, zouden we er niet eens over spreken, denk ik. Laat mij het zo stellen: als ik iemand zou hebben die even goed is, speelt 'm niet bij mij." (lacht)