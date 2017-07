Proto twijfelt niet over Paars-Wit: "Ik heb ze geen kampioen gemaakt, want dat worden ze sowieso"

Als Paars-Wit zondag wint tegen Club Brugge is de titel zo goed als binnen. "Anderlecht zit momenteel op een andere planeet... Heb je ze gezien in Manchester? Ik heb ze geen kampioen gemaakt, want dat worden ze sowieso", zei de doelman in Het Laatste Nieuws.

Ook over zijn eigen prestatie van vrijdag was hij tevreden. "De voorbije maanden heb ik vele uren en dagen in de fitness en op het strand doorgebracht om opnieuw de oude te worden. Ik voel me elke week sterker worden en heb dat vandaag kunnen vertalen naar het veld. Zonde dat we nog een tegendoelpunt incasseerden."